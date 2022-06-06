Власти раскрыли судьбу «дворцов» Пенсионного фонда

Вице-премьер Голикова заявила о передаче зданий ПФР под больницы после объединения фондов

В России раскрыли судьбу зданий, которые освободятся после объединения Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). О планах властей на «дворцы» ПФР рассказала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании фракции «Единой России» в Госдуме, ее слова передает РБК.

Голикова отметила, что граждане часто интересуются планами правительства на данные объекты. По ее словам, «дворцы» отдадут под больничные стационары или бюро медико-социальной экспертизы.

В мае премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об объединении ПФР и ФСС в единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования. Организация начнет работать в 2023 году. Власти считают, что объединение позволит сократить административные издержки и сформировать удобные сервисы для людей и бизнеса.

В сентябре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами». В ответ на это в фонде отметили, что находящиеся в управлении организации «дворцы» являются обычными офисами, построенными по всем нормативам более десяти лет назад.