Пенсионный фонд рассказал о своих «дворцах»

«Дворцы», якобы принадлежащие Пенсионному фонду России (ПФР), на самом деле являются обычными офисами, находящимися в управлении организации. Об этом депутатам Госдумы рассказал глава ПФР Антон Дроздов. Его слова во вторник, 25 сентября, приводит «Интерфакс».

«Насчет "дворцов". Все они построены по нормативам, и просто нужно зайти внутрь — это обычные офисы», — сказал Дроздов.

По его словам, большинство из этих зданий построены около 10 лет назад и принадлежат Росимуществу, но переданы в оперативное управление ПФР. «И они используются только как рабочие офисы», — отметил Дроздов в ответ на вопрос одного из депутатов.

Новые здания для ПФР могут возводиться только в соответствии с нормативами, утвержденными в 2015 году. Но в настоящее время такое строительство почти не ведется, за исключением Крыма и регионов, где нет «доступной среды» для инвалидов.

В своем обращении к гражданам 30 августа президент Владимир Путин рассказал об одном из возможных вариантов пополнения бюджета ПФР — продаже «апартаментов» (региональных отделений) фонда. «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — отметил глава государства. Однако такую альтернативу повышению пенсионного возраста он назвал несостоятельной, поскольку вырученных денег хватило бы всего на несколько дней.

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