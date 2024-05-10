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16:23, 10 мая 2024Бывший СССР

Один из командующих ВСУ обозначил сроки наступления критической фазы конфликта

Павлюк: следующие два месяца станут критически важными в конфликте на Украине

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк заявил, что следующие два месяца станут критически важными в военном конфликте. Его слова приводит The Economist.

«Критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца», — обозначил сроки украинский генерал.

По его словам, американская помощь только начинает достигать линии фронта, чем пользуется Россия, посылая в бой всю имеющуюся у страны технику. Павлюк убежден, что если ВСУ получат необходимое оборудование в течение двух месяцев, то ситуация на фронте кардинально изменится.

Павлюк отметил, что ВСУ нуждаются в усилении противовоздушной обороны, а также истребителях F -16. При этом он подчеркнул, что украинская армия испытывает основную нехватку в оружии, а не людях.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наступление Вооруженных сил России на севере Харьковской области. Он заявил, что Киев ждал этого.

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      Варвара Кошечкина
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