Объявлены даты рассмотрения кандидатур вице-премьеров и министров

Володин: ГД рассмотрит кандидатуры вице-премьеров и министров 13 и 14 мая

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил даты рассмотрения кандидатур вице-премьеров и федеральных министров — это произойдет 13 и 14 мая соответственно. Его слова приводит РИА Новости.

Днем 10 мая депутаты Госдумы проголосовали за назначение Михаила Мишустина премьер-министром. Утром в этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин внес его кандидатуру на утверждение. Володин отмечал, что Госдума впервые за всю историю современной России будет формировать состав правительства, а им

Правительство России ушло в отставку сразу после инаугурации Путина во вторник, 7 мая. В этот день российский лидер подписал указ о сложении правительством полномочий, уточнялось, что кабмин при этом продолжит исполнять свои обязанности. Глава государства поблагодарил уходящее в отставку правительство страны за совместную работу.