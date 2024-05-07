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13:38, 7 мая 2024Россия

Путин подписал указ о сложении полномочий правительством России

Президент Путин подписал указ о сложении полномочий правительством России

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о сложении правительством полномочий, кабмин при этом продолжит исполнять свои обязанности. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кабинет министров ушел в отставку сразу после инаугурации Путина, постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Процедура прошла в соответствии с Конституцией и с законом «О Правительстве Российской Федерации».

Нынешнее правительство было утверждено в январе 2020 года после отставки прежнего кабмина, возглавляемого Дмитрием Медведевым. В этот раз федеральный орган впервые целиком будет избран по новым правилам, вступившим в силу после внесения в Конституцию поправок. Согласно им, кандидатуры премьер-министров, вице-премьеров и большинства министров утвердит Госдума. Это не коснется «силового блока», в который входит МВД, МЧС, МИД, Минобороны и Минюст, — их руководителей президент назначит только после консультаций с Совфедом.

7 мая Путин вступил в должность президента России. Этот срок для главы государства станет пятым по счету, он продлится шесть лет. Путин одержал победу на выборах, которые проходили с 15 по 17 марта 2024 года, набрав 87,28 процента голосов.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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