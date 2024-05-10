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16:20, 10 мая 2024Бывший СССР

В Литву не пустили вагон с литерой Z

Delfi: пограничники Литвы не пустили в страну вагон с литерой Z

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Государственная погранслужба Литвы не пустили в страну железнодорожный вагон с литерой Z. Об этом сообщает Delfi.

Пограничники отцепили вагон со знаком от товарного состава, который вез груз в Калининградскую область, на железнодорожном контрольно-пропускном пункте на станции Кяна близ Белоруссии.

Ранее Литва не дала провезти через пограничный переход «Шальчининкай» автомобили Tesla Cybertruck, предназначавшиеся заказчикам из России. Литовская сторона помешала ввозу пикапов стоимостью 200 тысяч евро, так как Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. На сегодняшний день ограничения касаются новых и подержанных машин с моторами более 1,9 литра, электрокаров, гибридов, а также некоторых автозапчастей.

Таможенники отпустили водителей, перевозивших автомобили, после допроса. Транспортные средства им не вернули. По факту контрабанды и нарушения международных санкций инициировали расследование.

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      Алевтина Запольская
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