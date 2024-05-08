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17:07, 8 мая 2024Экономика

Европейская страна помешала ввозу в Россию Tesla Cybertruck

Литва не дала ввезти в Россию пикапы Tesla Cybertruck стоимостью €200 тысяч

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Литва не дала провезти через пограничный переход «Шальчининкай» автомобили Tesla Cybertruck, предназначавшиеся заказчикам из России. Об этом сообщает таможня европейской страны.

Литовская сторона помешала ввозу пикапов стоимостью 200 тысяч евро, так как Евросоюз запретил поставлять в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. На сегодняшний день ограничения касаются новых и подержанных машин с моторами более 1,9 литра, электрокаров, гибридов, а также некоторых автозапчастей.

Таможенники отпустили водителей, перевозивших автомобили, после допроса. Транспортные средства им не вернули. По факту контрабанды и нарушения международных санкций инициировали расследование.

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По данным литовской таможни, в 2023 году почти каждый второй экспортированный в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и иные третьи страны автомобиль, который попадает под санкции ЕС, позднее оказывался на российском рынке.

С сентября 2023 гражданам России запрещено въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами и регистрацией. Это могут расценить как запрещенный импорт, поскольку такой автомобиль теоретически можно продать. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на государственном уровне ввели Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша. Таможня Литвы заявила, что машины с российскими номерами будут конфисковываться. Те, кто управляет таким транспортом, должны либо встать на учет до этой даты, либо покинуть республику.

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      Вячеслав Агапов
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