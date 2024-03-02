Планы Литвы изымать автомобили с российскими номерами объяснили

Политолог Топорнин объяснил санкциями планы Литвы изымать российские автомобили

Планы Литвы конфисковывать автомобили с российскими номерами на своей территории связаны с санкциями, утверждает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, почему власти страны будут изымать транспорт россиян после 11 марта.

«Это достаточно старая история, связанная с введением очередного пакета санкций, вернее с интерпретацией этого пакета. История началась в прошлом году, когда Еврокомиссия опубликовала разъяснения о порядке пропуска граждан России и личных вещей, следующих с ними. Отдельным пунктом был оговорен порядок пересечения границы на автомобилях. Там было сказано, что в принципе машины с российскими номерами можно задерживать и даже конфисковывать, потому что, по мнению Еврокомиссии, россияне там пытались якобы их продавать, что является нарушением санкций», — сказал политолог.

По словам Николая Топорнина, некоторые государства ввели запрет не сразу, а через некоторое время, чтобы позволить автовладельцам вернуться домой и избежать конфискации.

«Некоторые страны, в первую очередь сопредельные, имеющие границу с Россией, это Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, некоторые другие, просто ввели запрет на въезд вообще на территорию своих стран через наземные КПП машин с российскими номерами», — добавил он.

В отношении тех машин, которые уже заехали, они установили шестимесячный переходный период. Они сказали, что в течение шести месяцев те, кто уже заехал, могут находиться на нашей территории, но после того, как истечет этот срок, те машины, которые не были выведены за пределы нашей территории, подлежат конфискации Николай Топорнин политолог

Таможенная служба Литвы предупредила, что с 11 марта машины с российскими номерами будут конфисковываться. Те, кто управляет таким транспортом, должны либо встать на учет до этой даты, либо покинуть республику. Исключением станет транзит в Калининградскую область. В таком случае автомобиль может находиться в балтийской республике не более 24 часов.

В сентябре 2023 года Еврокомиссия разъяснила действие очередного пакета санкций. Согласно документу, гражданам России запрещено въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами и регистрацией. Это могут расценить как запрещенный импорт, поскольку такой автомобиль теоретически можно продать. Запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на государственном уровне ввели Чехия, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша.