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17:47, 2 марта 2024Бывший СССР

В Литве захотели конфисковывать машины с российскими номерами

С 11 марта таможня Литвы будет конфисковывать машины с российскими номерами

Фото: Unsplash

В Литве захотели конфисковать машины с российскими номерами. Соответствующее сообщение появилось на сайте таможенной службы.

Люди, управляющие автомобилями с российскими регистрационными номерами, должны поставить их на учет или покинуть страну до 11 марта. В противном случае владельцев данных транспортных средств будут ожидать штраф и конфискация имущества. «С 11 марта лица, у которых будут автомобили с российскими номерами, будут считаться нарушившими положения законодательства и подлежат ответственности, предусмотренной статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях», — уточняется в сообщении.

В то же время отмечается, что автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и из нее, могут находиться в стране в течение 24 часов. При этом в машине должен присутствовать владелец, иначе проезд в Литву будет закрыт.

В декабре стало известно об ужесточении правил поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию со стороны Литвы. Таможня прибалтийской страны заставит подтверждать происхождение товара и указывать в декларации конечного покупателя. В противном случае такие товары не выпустят за пределы ЕС.

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      Мария Винар
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