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18:53, 18 декабря 2023Экономика

Европейская страна усилила контроль за поставками товаров из России и Белоруссии

Литва ужесточила правила поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию

Фото: Unsplash

Литва ужесточила правила поставок санкционных товаров через Белоруссию и Россию. Об этом со ссылкой на таможенную службу европейской страны сообщает «Интерфакс».

С 18 декабря при экспорте (реэкспорте) или транзите необходимо в обязательном порядке подтвердить происхождение товара. В декларации должно иметься подтверждение, что производитель знает, кто является конечным потребителем, а также уверен в том, что ее не используют для обхода санкционных ограничений, в противном случае товары не выпустят из Европейского союза.

Таможня Литвы в этом году уже усилила контроль за грузами, идущими в направлении России и Белоруссии. В 2023 году грузовики, пересекающие границу страны, стали сканировать рентгеновским оборудованием.

Ранее власти США добавили в санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений, более 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая. Их заподозрили в поставках России товаров двойного назначения, которые Россия может использовать в военных целях.

Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что резкое расширение санкционного списка иностранных компаний поможет «сжать тиски в отношении поставщиков из третьих стран» и сократить экспорт в Россию технологий.

В понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Новые ограничения направлены против высокодоходных секторов российской экономики. При этом новый пакет мер смягчает запреты на ввоз предметов личного пользования, в том числе предметов гигиены и одежды, путешественниками из России.

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      Вячеслав Агапов
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