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19:56, 12 декабря 2023Экономика

США значительно расширили санкции за помощь России в обходе ограничений

Власти США ввели санкции против более чем 250 компаний и физлиц за помощь России

Фото: Leah Millis / Reuters

Минфин и Госдеп США значительно расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу действующих ограничений. В обновленный перечень вошли более чем 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая, сообщает Bloomberg.

Власти Соединенных Штатов обвиняют эти иностранные компании в осуществлении поставок высокотехнологичной продукции двойного назначения, которую Россия может использовать в военных целях. В ведомствах США отметили, что подобная поддержка РФ является недопустимой и служит дополнительным стимулом для продолжения боевых действий на Украине.

Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что резкое расширение санкционного списка иностранных компаний поможет «сжать тиски в отношении поставщиков (продукции двойного назначения — прим. «Ленты.ру») из третьих стран» и сократить экспорт в Россию технологий, в которых страна «отчаянно нуждается для наращивания и поддержания своей военно-промышленной базы».

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Как уточняется в заявлении Минфина США, новые санкции затронули в том числе сеть из четырех юридических и девяти физических лиц, действующих на территории Китая, Гонконга и Пакистана для обеспечения поставок в Россию военно-технической продукции производства КНР. Эта сеть тесным образом связана с гражданином Китая Ху Сяосюнем и его частной оборонной компанией Jarvis HK. Сеть занималась доставкой оборудования для производства полупроводников «на миллионы долларов», а также беспилотных летательных аппаратов.

В свою очередь, компании из Турции и ОАЭ подверглись наказанию за поставки в РФ авиационных запчастей и оборудования, шарикоподшипников, электронных интегральных схем и навигационных средств. Кроме того, под санкции попал гражданин Южной Кореи Донджин Ли из-за того, что тот действовал в качестве агента по закупкам для попавшей под ограничения российской фирмы. В свою очередь, базирующаяся в Швейцарии компания Thamestone была наказана за поставки в Россию «важнейших компонентов» для оборонной отрасли. Кроме того, под санкции США попала сингапурская компания Micro Electronics Technologies и несколько судоходных фирм, которые, как уточнили в Госдепе, помогали перенаправлять боеприпасы из Северной Кореи в Россию.

В начале декабря руководство Минфина США ввело санкции в отношении трех танкеров, которые занимались перевозкой российской нефти по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Под удар попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica. Минфин объяснил, что они доставили заказчику партии Urals стоимостью выше 70 долларов за баррель. В середине ноября наказанию подверглись три компании, базирующиеся в ОАЭ и Либерии, за помощь России в обходе нефтяных санкций.

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