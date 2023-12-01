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18:44, 1 декабря 2023Экономика

США ввели санкции против трех танкеров за перевозку российской нефти

Минфин США ввел санкции против трех танкеров за перевозку российской нефти Urals

Фото: Vadim Fomenok / Unsplash

Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении еще трех танкеров, которые занимались перевозкой российской нефти по цене выше потолка, установленного на уровне 60 долларов за баррель. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Под удар попали суда NS Champion, Viktor Bakaev и HS Atlantica. Минфин объяснил, что они доставили заказчику партии Urals стоимостью выше 70 долларов за баррель.

Также под санкции попали владельцы танкеров — компании Sterling Shipping Incorporated и Streymoy Shipping Limited, зарегистрированные в ОАЭ, а также HS Atlantica Limited, которая базируется в Либерии.

В Минфине напомнили, что целью потолка цен является сокращение доходов российских властей от продажи нефти, которые используются для боевых действий на Украине. Замминистра финансов США Уолли Адейемо подчеркнул, что внесение указанных судов в санкционный список преследует сразу две цели: ограничение доходов России и стабилизация мировых энергетических рынков.

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Две недели назад США впервые ввели санкции в отношении танкеров, нарушающих ценовой потолок. Тогда в список попали суда Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Последний танкер в этот момент находился в пути с очередной партией нефти, и сейчас дрейфует у берегов Шри-Ланки, так как индийские власти еще не приняли решение о допуске его в порт.

Для США такие действия стали серьезным ужесточением контроля за соблюдением потолка. Ранее Минфин ограничивался только предупреждениями и не предпринимал каких-либо мер воздействия. В серьезность намерений Вашингтона поверили некоторые крупные греческие судовладельцы. С середины ноября они отказываются сотрудничать с российскими компаниями.

На изменение подхода со стороны Белого дома могли повлиять последние данные по рынку нефти. Падение цен и неспособность ОПЕК+ серьезно повлиять на них вкупе рекордной в истории добычей в США снимают угрозу дефицита сырья в мире. А значит, перебои с поставками нефти из России не станут критичными. В целом, как указал помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, Вашингтон хотел бы добиться снижения доходов России от нефти и газа в два раза, чтобы снизить возможности Москвы проводить боевые действия за рубежом.

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      Платон Щукин
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