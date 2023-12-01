В США захотели кратно снизить энергодоходы России

FT: власти США намерены вдвое снизить энергетические доходы России к 2030 году

Власти США хотят вдвое сократить доходы России от продаж энергетических ресурсов (преимущественно нефти и газа) к 2030 году. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на помощника госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетта.

По его словам, западные санкции в отношении России, включая американские ограничения, будут длиться «в течение многих лет», чтобы обуздать военный потенциал РФ и снизить возможности страны для финансирования продолжения боевых действий на территории Украины. «Мы собираемся сделать все возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — заявил Пайетт.

После введения масштабных международных санкций в отношении российской нефти Москва начала использовать так называемый теневой флот для обхода ограничений на морские перевозки сырья. Американский чиновник уточнил, что власти США намерены сделать все возможное для снижения эффективности подобной схемы обхода санкций. В Международном энергетическом агентстве (МЭА), в свою очередь, прогнозируют, что сохранение западных ограничений может привести к снижению энергодоходов России на 40-50 процентов к 2030 году.

Пайетт не исключил возможности усиления давления на грузоотправителей с целью раскрытия максимального объема информации по каждому грузу, вызывающему подозрения у властей Соединенных Штатов. Кроме того, Вашингтон может заставить компании проводить более тщательные проверки судов для пресечения возможных нарушений санкционного режима. На вопрос, поддержит ли Вашингтон эти меры, чиновник ответил: «Следите за этим».

В середине ноября власти США расширили санкции против нефти из РФ, введя ограничения в отношении 14 российских компаний. Под санкции также попали три компании, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Либерии. Эти фирмы управляют танкерами, которые перевозят российскую нефть с нарушением ценового потолка, установленного странами «Большой семерки» (G7) и Австралией на уровне 60 долларов за баррель.