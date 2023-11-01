Евросоюз подготовил новый пакет санкций. Лишится ли Россия европейских гвоздей?

Bloomberg: ЕС введет торговые ограничения против России на 5,3 млрд долларов

Новый 12-й пакет антироссийских санкций, который планируется представить на рассмотрение стран Евросоюза (ЕС), будет направлен на то, чтобы лишить Россию доступа к необходимым компонентам, технологиям и электронике через третьи страны, в том числе путем внесения в договоры запрета реэкспорта. Об этом узнал Bloomberg.

По данным агентства, планируемые Европой ограничения «ударят по торговле с Россией примерно на 5,3 миллиарда долларов», а в ЕС стремятся добавить больше товаров к существующему запрету на транзит и внести в список дополнительные компании в третьих странах, если эти страны не смогут принять жесткие меры в отношении этих компаний.

Набор предлагаемых мер включает ограничения на экспорт сварочного оборудования, химикатов и других технологий. Также рассматриваются лицензионные запреты на программное обеспечение и ограничения на импорт обработанных металлов, строительных изделий, товаров транспортного назначения и алмазов, говорится в материале.

Всего новые рестрикции коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России.

Россию захотели лишить европейских гвоздей

21 октября журнал EUobserver сообщил, что Литва в рамках 12-го пакета санкций предлагает ограничить поставки в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания. Также Вильнюс предлагает перекрыть ввоз радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом. По мнению властей страны, это повлияет на российское промышленное производство.

Министр промышленности и торговли, вице-премьер России Денис Мантуров поиронизировал, что «у коллег из Евросоюза иссякли фантазии».

Уж с иголками и радиаторами мы справимся Денис Мантуров вице-премьер

По его словам, подобные шаги в ЕС говорят об исчерпании идей ограничительных мер.

В России новый пакет санкций сочли неэффективным

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру» заявила, что 12-й пакет антироссийских санкций ЕС будет малоэффективным. «Они будут маленькими шажочками что-то делать. Глобально понятно, что никто не хочет разрывать отношения, экономические связи. Потому что понимают, что все равно это приведет к падению экономики Европы, если совсем отрубить страну от всего», уверена парламентарий.

«Это сделано больше на публику, мол, мы что-то делаем для Украины, какие-то санкции по отношению к России принимаются», — резюмировала депутат.

Основной целью санкций руководство ЕС называет снижение возможностей России для продолжения боевых действий на Украине. Достичь ее предлагается за счет необходимости для Москвы решать экономические проблемы внутри страны. После завершения вооруженного конфликта Европа намерена продолжать политику сдерживания, чтобы не допустить рецидива.