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15:35, 23 октября 2023Экономика

В России ответили на возможное расширение санкций ЕС за счет гвоздей и гаек

Вице-премьер Мантуров объяснил запланированные санкции иссякшей фантазией ЕС
Денис Мантуров

Денис Мантуров. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Планы распространить антироссийские санкции Евросоюза на радиаторы отопления, гвозди, гайки, кнопки, швейные иглы и вязальные спицы говорят об исчерпании идей ограничительных мер, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Его слова приводит РИА Новости.

«Иссякли фантазии у коллег из Евросоюза. Уж с иголками и радиаторами мы справимся», — прокомментировал политик предложения к двенадцатому пакету санкций, по которому начинаются консультации.

По данным Bloomberg, запланированы ограничения, которые коснутся российских алмазов, а также новые меры против обхода уже введенных запретов. Шаги, о которых говорил Мантуров, были предложены Литвой. Там сочли, что за счет радиаторов с неэлектрическим нагревом можно повлиять на российское промышленное производство.

Ранее стало известно, что японские рыбаки лишились доступа к акватории Южных Курил после введения страной антироссийских санкций. Промысел регулируется ежегодными переговорами, которые в 2023 году не состоялись, поскольку на фоне ухудшившихся отношений Россия отказалась участвовать в консультациях.

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      Дмитрий Воронин
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