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10:02, 22 октября 2023Мир

Антироссийские санкции помешали японцам ловить рыбу

HS: из-за антироссийских санкций японские рыбаки лишены доступа к Курилам

Фото: Antonio Scant / Unsplash

Японские рыбаки лишились доступа к Курилам после введения антироссийских санкций. О том, как ограничения помешали рыболовному промыслу, пишет японское издание Hokkaido Shimbun (HS).

Рыбаки утверждают, что невозможно заниматься рыболовным промыслом, пока у Москвы и Токио натянутые отношения. Сейчас для них недоступна акватория Южных Курил, и рыбаки с острова Хоккайдо вынуждены заниматься промыслом в районе полуострова Немуро.

«Мы бы хотели снова выйти в этом году на промысел в акватории Южных Курил, но он регулируется ежегодными переговорами двух стран, которые в 2023 году не состоялись. Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — приводит издание слова рыбаков.

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19 января Япония получила уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между странами о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года. Япония продолжит требовать проведения ежегодных консультаций о ходе выполнения соглашения для осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году.

Россия впервые за 22 года отказалась проводить консультации с Японией по условиям ведения японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов, что негативно отразится на улове в ближайшие месяцы. По данным агентства Kyodo, причиной произошедшего стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне антироссийских санкций.

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      Варвара Кошечкина
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