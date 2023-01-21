Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 21 января 2023Мир

Япония захотела добиться переговоров с Россией по рыболовству у Курил

Посольство Японии в Москве: Токио будет добиваться переговоров по рыболовству у Курил

Фото: Shutterstock

Токио будет добиваться переговоров по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов, заявили РИА Новости в посольстве Японии в Москве.

Отмечается, что 19 января Япония получила уведомление, что Россия не может согласовать сроки проведения консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между странами о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

Посольство подчеркнуло, что с момента заключения соглашения стороны поддерживали и развивали промысел вокруг южных островов Курильской гряды. «Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги», — отметили в дипмиссии.

Япония продолжит требовать проведения ежегодных консультаций о ходе выполнения соглашения для осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что Россия впервые за 22 года отказалась проводить консультацию с Японией по условиям ведения японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов, что негативно отразится на улове в ближайшие месяцы. По данным агентства, причиной произошедшего стали ухудшающиеся отношения между странами на фоне антироссийских санкций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны отработало защиту от атак на важные объекты Подмосковья
Кандидат в президенты Чехии Бабиш пожаловался на анонимные угрозы семье
Названа минимальная стоимость ремонта «однушки» в Москве
В Китае оценили шансы Дзюбы на продолжение карьеры в чемпионате страны
Мэр Купянска пожаловался на пророссийские настроения горожан
В Донецке мужчина погиб при обстреле со стороны украинских войск
Каррера назвал лучшего российского футболиста
В МЧС сообщили об окончании поиска застрявших на воздушном шаре туристов
Советская актриса Майя Менглет умерла в Австралии
Организатор ЛГБТ-акции в НХЛ высказался об отказе россиянина участвовать в ней
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.