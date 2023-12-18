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18:26, 18 декабря 2023Путешествия

В Европе смягчили ограничения на ввоз личных вещей россиян

ЕС смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России

Фоо: Virginia Mayo / AP

Евросоюз (ЕС) смягчил ограничения на ввоз личных вещей, в том числе предметов гигиены и одежды, путешественниками из России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Представительства ЕС в России.

В источнике также сообщается, что ЕС разрешил своим гражданам ввозить в страны союза автомобили из России при условии, что они не предназначены для продажи и используются исключительно в личных целях.

Ранее в понедельник, 18 декабря, ЕС утвердил новый пакет антироссийских санкций. Он направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняют обход санкций Евросоюза.

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      Алина Черненко
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