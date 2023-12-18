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18:16, 18 декабря 2023Мир

Евросоюз утвердил новый пакет антироссийских санкций

ЕС утвердил 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против России

Фото: Unsplash

Европейский союз (ЕС) утвердил новый пакет антироссийских санкций. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте представительства ЕС в России.

Новый пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер стал 12-м по счету и направлен против высокодоходных секторов российской экономики, а также усложняет обход санкций Евросоюза.

«В 12-м пакете мы предлагаем внушительный список новых лиц, попавших под санкции, и экономические меры, которые еще больше ослабят военную машину России», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Он заверил, что новый пакет антироссийских санкций является четким посланием — Евросоюз «продолжает и будет продолжать поддерживать борьбу Украины за свободу и суверенитет».

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Однако, по его словам, власть имущие этого не признают.

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      Дарья Балацкая
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