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02:08, 17 декабря 2023Мир

В Европарламенте признали вред антироссийских санкций для жителей ЕС

Депутат Европарламента Уоллес: санкции вредят жителям ЕС больше, чем России

Фото: Reuters

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал в соцсети X, что антироссийские санкции нанесли вред жителям Евросоюза (ЕС).

«Антироссийские санкции ЕС провалились и нанесли больший вред гражданам ЕС, чем России. Но власть имущие этого не признают», — подчеркнул евродепутат.

16 декабря Евросоюз запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета антироссийских санкций. Ранее Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка.

15 декабря лидеры Евросоюза заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и борьбу с их обходом.

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      Юлия Мискевич
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