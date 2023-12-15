В Евросоюзе заявили о намерении продолжать расширение санкций против России

Лидеры ЕС заявили о намерении продолжать расширение санкций против России

Лидеры Евросоюза заявили о намерении продолжать расширение санкций против России и борьбу с их обходом. Об этом сказано в документе, который был опубликован по итогам саммита в Брюсселе, пишет РИА Новости.

«Евросоюз полон решимости… в дальнейшем усиливать санкции против России, а также обеспечивать их полное и эффективное исполнение и предотвращение их обхода», — сказано в сообщении.

Как подчеркивается, в ЕС осуждают Иран, Белоруссию и Северную Корею за их якобы военную поддержку России и призывают «все страны не оказывать такую поддержку».