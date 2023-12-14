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00:55, 14 декабря 2023Россия

Песков оценил борьбу России с санкциями

Песков: Россия отлично справляется с санкционным ударом
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что ни одна страна в отличие от России не справлялась с таким санкционным ударом, который был нанесен против Москвы.

Песков подчеркнул, что Россия «действительно амбициозна». «Ни одно государство мира за свою историю не справлялось с таким санкционным ударом, как тот, который был нанесен нам», — отметил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, он уточнил, что Россия не только выстояла, но и умудрилась с этого года перейти в траекторию роста.

Ранее США ввели санкции против более 200 российских компаний и 23 физических лиц. В санкционный список вошли такие компании оборонной промышленности, как завод имени В.А. Дегтярева и «Уралвагонзавод».

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      Юлия Мискевич
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