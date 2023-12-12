США ввели новый пакет санкций против России

Минфин США ввел санкции против 200 российских компаний и 23 физлиц

США ввели санкции против более 200 российских компаний и 23 физических лиц. Соответствующее решение опубликовало Министерство финансов США.

В санкционный список вошли такие компании оборонной промышленности, как завод имени В.А. Дегтярева и Уралвагонзавод.

Также список пополнили бизнесмен Зарах Илиев, генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов и генеральный директор завода имени В.А. Дегтярева Андрей Казазаев.

Также 12 декабря правительство Канады расширило список антироссийских санкций и внесло в него 30 физлиц, их имена не указаны. Отмечается, что попавшие под ограничения баллотировались на недавних выборах в Херсонской области.