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18:25, 12 декабря 2023Мир

Канада расширила антироссийские санкции

Правительство Канады внесло 30 физлиц в антироссийский санкционный список

Фото: Unsplash

Правительство Канады расширило антироссийский санкционный список и внесло в него 30 физлиц, их имена не указаны. Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Отмечается, что попавшие под рестрикции баллотировались на недавних выборах на «временно оккупированных территориях Украины» в Херсонской области. Глава МИД Канады Мелани Жоли отметила, что Канада будет продолжать поддерживать Украину.

Ранее замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани заявила, что британское правительство сохранит антироссийские санкции по завершении конфликта на Украине. «Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — сказала она, отметив, что такая политика позволит избежать «восстановления военных возможностей России».

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      Виктория Кондратьева
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