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16:26, 11 декабря 2023Мир

Великобритания сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине

Британское правительство сохранит санкции против РФ после конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британское правительство сохранит антироссийские санкции по завершении конфликта на Украине, заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани. Ее цитирует ТАСС.

«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — сказала она, отметив, что такая политика позволит избежать «восстановления военных возможностей России».

Ранее стали известны подробности о готовящемся 12-м пакете санкций Евросоюза. В конце ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на его одобрение на последнем в нынешнем году заседании министров иностранных дел государств сообщества, которое пройдет 11 декабря.

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