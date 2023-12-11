Великобритания сохранит антироссийские санкции после конфликта на Украине
Британское правительство сохранит санкции против РФ после конфликта на Украине
Британское правительство сохранит антироссийские санкции по завершении конфликта на Украине, заявила замминистра по делам бизнеса и торговли Великобритании Нусрат Гани. Ее цитирует ТАСС.
«Санкции продолжат действовать, когда конфликт завершится. Они не будут отменены в тот же день, как закончится конфликт», — сказала она, отметив, что такая политика позволит избежать «восстановления военных возможностей России».
Ранее стали известны подробности о готовящемся 12-м пакете санкций Евросоюза. В конце ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на его одобрение на последнем в нынешнем году заседании министров иностранных дел государств сообщества, которое пройдет 11 декабря.