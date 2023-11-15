Стали известны детали нового пакета санкций ЕС против России

Bloomberg: новый пакет санкций ЕС включает запрет на алмазы из России

Новый 12-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) помимо прочего включает в себя запрет на российские алмазы, который вступит в силу 1 января 2024 года. Кроме того, блок планирует поэтапно вводить косвенный запрет на импорт российских алмазов, которые были переработаны в третьих странах. Детали стали известны Bloomberg.

Санкции также будут распространены на экспорт в страну станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА, которые Россия может использовать в боевых действиях на Украине.

Также в рамках новых мер ЕС предлагает ужесточить контроль за поставками российской нефти. В частности, от поставщиков могут начать требовать указывать в документах все затраты на экспорт топлива, такие как страхование и фрахт — блок опасается, что компании искусственно завышают расходы, чтобы «замаскировать» реальную стоимость российской нефти. С конца прошлого года в отношении топлива действует потолок цен в размере 60 долларов за баррель, при этом российское топливо продается значительно дороже установленного лимита.

Блок также намерен запретить продавать некоторым юридическим и физическим лицам из России танкеры и подержанные суда — таким образом ЕС хочет решить проблему с теневым флотом, который использует Россия для обхода санкций. Еще одной лазейкой является перевалка нефти с одного судна на другое в открытом море — так поставщикам удается скрыть информацию о происхождении поставляемой в Европу нефти. Новый пакет санкций будет ориентирован и на этот метод, указано в документе.

Еврокомиссия представит 12-й пакет санкций против России на утверждение в Совет Евросоюза в ближайшее время.