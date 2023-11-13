Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

Боррель: 12-й пакет санкций против РФ расширит список и коснется алмазов

Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. Об этом в понедельник, 13 ноября, на пресс-конференции после заседания объединения на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он уточнил, что анонсированный проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии через два дня и после этого будет представлен на утверждение.

Россию ждут новые экспортные ограничения

Боррель сообщил, что работа над санкционным пакетом практически завершена. В частности, речь идет о персональных мерах, а также экономических и секторальных ограничениях.

Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций Жозеп Боррель глава дипслужбы Евросоюза

Анонсированные меры могут снизить доходы российских компаний

В частности, меры могут коснуться российского производителя алмазов — компании «Алроса», которая в настоящее время уже находится под санкциями США и Великобритании — решение способно снизить уровень дохода и увеличить логистические издержки.

В сентябре компания приостановила продажу на два месяца по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Решение прекратить продажу алмазов приняли из-за опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках и перебоев в работе гранильных фабрик.

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Алроса» является одной из самых больших компаний России, занимающейся добычей алмазов. Она обеспечивает около трети мирового предложения алмазного сырья. Стоимость российских алмазов оценивается в 2,5 миллиарда долларов. По итогам 2021 года компания имела выручку от продаж алмазно-бриллиантовых товаров на сумму 4,169 миллиарда долларов.

Страны G7 ранее не смогли договориться о санкциях против алмазов из России

Менее недели назад представители «Большой семерки» — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — договорились продолжить обсуждение новых ограничений.

«Для того чтобы государства-члены были единодушны в отношении запрета на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 предоставляла, скажем так, политическое освещение», — пояснял тогда Боррель.

Ограничения в отношении российских алмазов обсуждались не один месяц.

Так, премьер Бельгии Александр Де Кроо выражал мнение, что импорт драгоценных камней из России невозможно запретить, поскольку не вступил в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7.

Фото: AP Photo

Работа над 12-м пакетом антироссийских мер началась в конце октября

Зарубежные издания со ссылкой на источники тогда писали, что Европейский союз консультировался по поводу включения в новый пакет запрета на алмазы из России и новых мер против обхода уже введенных санкций.

ЕС вместе с G7 работали над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы. Евросоюз опасался, что запрет приведет к «перенаправлению торговли».

Также планировалось расширить список товаров, запрещенных к экспорту в России: в него намеревались включить продукцию, которая может использоваться в военных целях. Кроме того, G7 искала способы более эффективного соблюдения потолка цен на нефть.