Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
20:04, 13 ноября 2023Экономика

Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

Боррель: 12-й пакет санкций против РФ расширит список и коснется алмазов

Фото: Jean-Francois Badias / AP Photo

Еврокомиссия в ближайшее время представит на утверждение в Совет Евросоюза 12-й пакет санкций против России. Об этом в понедельник, 13 ноября, на пресс-конференции после заседания объединения на уровне глав МИД заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Он уточнил, что анонсированный проект должен быть согласован на плановом заседании Еврокомиссии через два дня и после этого будет представлен на утверждение.

Россию ждут новые экспортные ограничения

Боррель сообщил, что работа над санкционным пакетом практически завершена. В частности, речь идет о персональных мерах, а также экономических и секторальных ограничениях.

Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций

Жозеп Боррельглава дипслужбы Евросоюза

Анонсированные меры могут снизить доходы российских компаний

В частности, меры могут коснуться российского производителя алмазов — компании «Алроса», которая в настоящее время уже находится под санкциями США и Великобритании — решение способно снизить уровень дохода и увеличить логистические издержки.

В сентябре компания приостановила продажу на два месяца по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC). Решение прекратить продажу алмазов приняли из-за опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках и перебоев в работе гранильных фабрик.

Фото: Johanna Geron / Reuters

«Алроса» является одной из самых больших компаний России, занимающейся добычей алмазов. Она обеспечивает около трети мирового предложения алмазного сырья. Стоимость российских алмазов оценивается в 2,5 миллиарда долларов. По итогам 2021 года компания имела выручку от продаж алмазно-бриллиантовых товаров на сумму 4,169 миллиарда долларов.

Страны G7 ранее не смогли договориться о санкциях против алмазов из России

Менее недели назад представители «Большой семерки» — Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США — договорились продолжить обсуждение новых ограничений.

«Для того чтобы государства-члены были единодушны в отношении запрета на торговлю алмазами, некоторые просили, чтобы G7 предоставляла, скажем так, политическое освещение», — пояснял тогда Боррель.

Материалы по теме:
Китай начал охоту за новыми ценными металлами. Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
Китай начал охоту за новыми ценными металлами.Как поиски в Гималаях помогут китайцам обыграть весь мир?
3 июля 2023
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023

Ограничения в отношении российских алмазов обсуждались не один месяц.

Так, премьер Бельгии Александр Де Кроо выражал мнение, что импорт драгоценных камней из России невозможно запретить, поскольку не вступил в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7.

Фото: AP Photo

Работа над 12-м пакетом антироссийских мер началась в конце октября

Зарубежные издания со ссылкой на источники тогда писали, что Европейский союз консультировался по поводу включения в новый пакет запрета на алмазы из России и новых мер против обхода уже введенных санкций.

ЕС вместе с G7 работали над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы. Евросоюз опасался, что запрет приведет к «перенаправлению торговли».

Также планировалось расширить список товаров, запрещенных к экспорту в России: в него намеревались включить продукцию, которая может использоваться в военных целях. Кроме того, G7 искала способы более эффективного соблюдения потолка цен на нефть.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз анонсировал новые санкции против России. По кому они ударят?

      Глава ЧГТРК «Грозный» объяснил награждения сына Кадырова после избиения Журавеля

      Сексолог посоветовал мужчинам есть тыквенные семечки

      Один из крупнейших нефтетрейдеров нажился на энергетической неопределенности

      Катя Лель раскрыла значение выражения «джага-джага»

      Россиянина осудили на семь лет за реабилитацию нацизма и фейки про армию

      В США назвали Россию сверхдержавой

      Невеста одного из богатейших людей мира впервые рассказала о помолвке

      ЕС оценил сроки поставки миллиона боеприпасов Украине

      Иностранный футболист рассказал о трудностях изучения русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости