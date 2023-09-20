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13:24, 20 сентября 2023Экономика

Российская компания приостановила продажу алмазов из-за слабого спроса

GJEPC: «Алроса» на два месяца приостановила продажу алмазов из-за слабого спроса

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российская группа алмазодобывающих компаний «Алроса» приостановила продажу на два месяца по запросу индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC), сообщает пресс-служба регулятора.

Решение прекратить продажу алмазов в сентябре и октябре приняли из-за опасений по поводу снижения спроса на алмазы на международных рынках и перебоев в работе гранильных фабрик. Эта мера, по мнению GJEPC, должна стабилизировать спрос и предложение на рынке и предотвратить затоваривание запасов перед сезонным закрытием фабрик. «Алроса» также обратилась к алмазодобывающим компаниям, гранильным предприятиям и продавцам ювелирных изделий с просьбой поддержать временную приостановку покупки и продажи алмазного сырья.

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Российская группа «Алроса» обеспечивает около трети мирового предложения алмазного сырья. Стоимость российских алмазов оценивается в 2,5 миллиарда долларов. В правительстве Бельгии ранее объявили о разработке плана по отказу от российских алмазов, который потребует реструктуризации мирового рынка «сверху донизу и на длительную перспективу». В результате вместо российской компании, которая доминирует на рынке, контролировать его начнут потребители.

Глобальные производители и продавцы алмазов выступили против разработки санкций Запада против российских алмазов под руководством Бельгии. Мировая алмазная отрасль обеспокоена тем, что один из крупнейших мировых центров торговли камнями хочет ввести санкции на своих условиях. 16 ведущих международных компаний, связанных с производством и торговлей бриллиантами, обвинили алмазное лобби Антверпена в недостаточной прозрачности, подотчетности и инклюзивности.

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    Вячеслав Агапов
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