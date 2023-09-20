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11:13, 20 сентября 2023Экономика

В Нью-Йорке представили план по отказу от российских алмазов

В Нью-Йорке представили план по «вытеснению с рынка» G7 и ЕС российских алмазов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Нью-Йорке представили «план по вытеснению» с рынка стран «Большой семерки» (G7) и Евросоюза российских драгоценных камней. Механизм ведущим мировым представителям алмазной отрасли презентовал Александр де Кроо, премьер-министр Бельгии, его слова приводит бельгийское издание Soir.

Бельгия как один из мировых центров торговли и обработки драгоценных камней возглавила разработку санкций против российских алмазов. Над новыми ограничениями, которые могут вступить в силу с 1 января 2024-го, также работают Еврокомиссия и США. По словам Де Кроо, механизм отслеживания алмазов и предотвращения попадания российских камней на рынки стран G7 почти готов, однако для его эффективной работы необходимо участие ведущих игроков отрасли.

«Новый протокол будет опираться на несколько механизмов контроля, в том числе на Кимберлийский процесс (международную систему сертификации, созданную в 2003 году для предотвращения притока необработанных алмазов из зон конфликтов на мировой рынок), с защитой через технологию блокчейн», — заявил премьер.

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По данным Soir, отказ от российских драгоценных камней ударит по промышленности страны. Оборот алмазной отрасли Антверпена составляет 47 миллиардов евро в год, при этом почти половина обрабатываемых алмазов (40 процентов) поставляется из России.

Ранее анонимный источник в правительстве Бельгии заявил, что новые санкции потребуют реструктуризации мирового рынка «сверху донизу и на длительную перспективу». В результате вместо российской группы «Алроса», которая доминирует на рынке, контролировать его начнут потребители.

Страны Запада не раз собирались ужесточить ограничения на торговлю алмазами из России. Так, в мае 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель утверждал, что Евросоюз введет ограничения на торговлю драгоценными камнями из РФ. По данным New-York Times, к санкциями помимо стран «семерки» — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США — могут присоединиться и европейские государства.

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    Вячеслав Агапов
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