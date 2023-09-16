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00:29, 16 сентября 2023Экономика

Раскрыты подробности о санкциях против российских алмазов

Soir: санкции Запада против российских алмазов требуют реструктуризации рынка

Фото: Unsplash

Чтобы ограничения Запада против российских алмазов вступили в силу, необходимо «реструктурировать мировой рынок». Об этом написало бельгийское издание Soir, сославшись на анонимный источник в правительстве Бельгии.

Информатор раскрыл подробности о санкциях против российских алмазов и подчеркнул, что разработка ограничений заняла много времени. Введение этих мер потребует реструктуризации мирового рынка «сверху донизу и на длительную перспективу».

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Собеседник Soir подчеркнул, что до настоящего момента на рынке доминировала группа «Алроса». Однако после реструктуризации, по его мнению, контролировать рынок начнут потребители.

По данным издания, страны «Большой семерки» (G7) занимают порядка 70 процентов розничного алмазного рынка, 55 из которых приходится на США. Китая и Индия заняли около 10-12 процентов рынка. Источник Soir утверждает, что с вводом санкций Запад сможет значительно потеснить Россию на этом рынке.

Ранее в Бельгии допустили введение санкций на алмазы из России осенью. Предполагается, что запрет начнет действовать для необработанных алмазов с 1 января.

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    Марина Совина
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