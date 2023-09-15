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23:12, 15 сентября 2023Мир

В Бельгии допустили введение санкций на алмазы из России осенью

Soir: Евросоюз намерен ввести санкции на алмазы из России в октябре-ноябре

Фото: Global Look Press

Страны Европейского союза (ЕС) намерены ввести санкции на российские алмазы в октябре или ноябре 2023 года, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Soir.

Источник в правительстве Бельгии допустил, что ограничительные меры могут ввести уже этой осенью. «ЕС включит российские алмазы в новый пакет санкций в октябре или ноябре», — уточнил он. Согласно новым правилам, на территории ЕС можно будет покупать, продавать, обрабатывать только камни с нероссийской маркировкой.

Ожидается, что запрет начнет действовать для необработанных алмазов с 1 января. Издание указало, что на обработанные бриллианты запрет будет вводиться позже и поэтапно.

Ранее стало известно, что государства «Группы семи» (G7) в ближайшие две-три недели объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов

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    Марина Совина
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