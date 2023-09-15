Запад собрался запретить поставки алмазов из России

Reuters: страны G7 введут косвенный запрет на алмазы из России с 2024 года

Государства «Группы семи» (G7) в ближайшие две-три недели объявят о косвенном запрете на поставки российских алмазов, сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства Бельгии.

Страна не входит в «семерку», но бельгийский Антверпен является крупнейшим в мире центром торговли алмазами. По словам источника, принципиальное решение о введении ограничений уже принято, и теперь обсуждаются его детали.

Как напоминает агентство, сейчас ограненные за пределами России алмазы считаются происходящими из страны, в которой их обработали. План отслеживания необработанных алмазов и привязки их к бриллиантам предложила Бельгия. Там решили сделать этот вопрос ответственностью трейдеров и производителей, которым придется предоставлять подтверждение, чтобы продавать свою продукцию в страны G7.

Запад ранее неоднократно анонсировал введение ограничений на торговлю алмазами из России. В частности, об этом заявлял в мае 2023 года председатель Евросовета Шарль Мишель. Как писала газета New-York Times, помимо стран «семерки» — Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США — к запланированным санкциям, которые запретят импорт драгоценных камней, добытых в России, могут присоединиться и европейские государства.