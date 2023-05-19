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04:19, 19 мая 2023Экономика

В Евросоюзе ограничат торговлю российскими алмазами

Глава Евросовета Мишель анонсировал ограничения против торговли российскими алмазами в ЕС
Шарль Мишель

Шарль Мишель. Фото: Eric Vidal / Reuters

Председатель Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме перед саммитом Группы семи заявил, что Евросоюз ограничит торговлю алмазами из России. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ограничим торговлю российскими алмазами. Российские алмазы — не навсегда», — анонсировал он.

Ранее сообщалось, что Великобритания введет запрет на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России. Кроме того, под санкции Лондона попадут 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что страны «Большой семерки» (G7) планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине с той же решимостью, которую они проявляли в 2022 году.

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Марина Совина
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