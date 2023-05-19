Британия введет запрет на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Sky News: Великобритания введет эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, который в настоящее время находится в Японии на саммите G7 («Большой семерки»), в рамках усиления западных санкций в отношении Москвы планирует объявить о введении запрета на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России, сообщает телеканал Sky News.

Уточняется, что помимо эмбарго Лондон намерен заморозить экспортный рынок алмазов, сумма которого составляет около четырех миллиардов долларов. Также под санкции попадут 86 физических лиц и компаний, которые связаны с российским военно-промышленным комплексом.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал, что страны Большой семерки (G7) планируют «закручивать гайки» против России на фоне событий на Украине с той же решимостью, которую они проявляли в 2022 году.