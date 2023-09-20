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11:45, 20 сентября 2023Экономика

Мировая алмазная отрасль раскритиковала планы G7 по санкциям против России

FT: мировая алмазная отрасль недовольна планом G7 по санкциям против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Представители мировой алмазной отрасли раскритиковали планы «Большой семерки» (G7) по введению санкций в отношении российских камней, пишет Financial Times.

В середине сентября бельгийское правительство заявило, что в ЕС и G7 завершают работу над созданием общей системы сертификации алмазов и бриллиантов, чтобы «отслеживать драгоценные камни российского производства» и вовремя их отсекать от импорта. Как только механизм будет одобрен, государства «Большой семерки» запретят ввоз каменей из России.

Однако глобальные производители и продавцы алмазов оказались недовольны тем, что разработкой этой системы и общего плана санкций Запада против российских алмазов руководит Бельгия. В бельгийском Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли камнями — Антверпенский всемирный алмазный центр (AWDC), и мировая алмазная отрасль обеспокоена тем, что страна хочет ввести санкции «на своих условиях».

16 ведущих международных компаний, связанных с производством и торговлей бриллиантами, обвинили алмазное лобби Антверпена в недостаточной «прозрачности, подотчетности и инклюзивности». В частности, такой позиции придерживается и крупнейший в мире производитель алмазов, африканская De Beers.

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Бельгийские власти опровергают факт, что AWDC оказывает сильное влияние на ход разработки антироссийских санкций. «Наше предложение — это предложение правительства, которое готовили бельгийская алмазная промышленность и другие государства, включая членов G7. Это не отраслевая инициатива. Это инициатива правительства», — сказал FT высокопоставленный бельгийский чиновник.

Сейчас через Антверпен проходит около 90 процентов всех алмазов в мире. До недавнего времени Брюссель блокировал обсуждения европейских санкций против российской алмазной отрасли, так как опасался, что они ударят по одной из самых прибыльных отраслей экономики, а в отсутствие механизма отслеживания алмазов транзакции просто переместятся в центры торговли вне ЕС — например, в Дубай. Чтобы найти компромисс с Бельгией, ЕС и G7 предложили ей разработать систему сертификации импортируемых камней.

В сентябре бельгийские официальные лица заявили, что разработка плана санкций находится на финальной стадии, и правительства стран «Большой семерки» объявят о запрете на импорт российских алмазов до конца года. Российская компания АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире, уже находится под санкциями США и Великобритании.

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    Софья Ермакова
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