Европейская страна решила повременить с запретом российских алмазов

Премьер-министр Бельгии: страна не будет запрещать импорт российских алмазов

Бельгия решила повременить с запретом импорта российских алмазов. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Александр Де Кроо, его слова приводит ТАСС.

Бельгия не может запретить импорт драгоценных камней из России, пока не вступит в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7. Если запрет введет только Бельгия, алмазы уйдут на другие рынки, объяснил Де Кроо на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

В мае 2023-го страны Евросоюза и «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) анонсировали разработку новых санкций против российской алмазной отрасли. Предполагается, что участники соглашения разрешат приобретение, продажу и обработку драгоценных камней только с нероссийской маркировкой. Запрет должен вступить в силу с начала 2024 года.

В сентябре бельгийские официальные лица заявили, что разработка плана санкций находится на финальной стадии, запрет на импорт российских алмазов вступит в силу до конца года. Представители отрасли при этом недовольны тем, что разработкой плана санкций руководит Бельгия: в Антверпене расположен один из крупнейших мировых центров торговли камнями, и производители обеспокоены тем, что страна хочет ввести санкции «на своих условиях».

G7 также решили заручиться в вопросах санкций поддержкой Индии, где сосредоточено 90 процентов мирового бизнеса по огранке и полировке редких драгоценных камней.