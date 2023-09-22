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16:25, 22 сентября 2023Экономика

Запад захотел заручиться поддержкой Индии в борьбе с российскими алмазами

Reuters: дипломаты G7 посетят Индию для обсуждения санкций против алмазов из РФ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Для создания эффективной системы глобального отслеживания оборота алмазов, которая позволит запретить импорт камней из России, западные страны захотели заручиться поддержкой Индии. Об этом пишет Reuters.

Страны G7 в конце сентября отправят своих дипломатов в страну, где сосредоточено 90 процентов мирового бизнеса по огранке и полировке редких драгоценных камней, для обсуждения возможных последствий ограничений на импорт российских алмазов, рассказали агентству двое чиновников из администрации президента США Джо Байдена.

«На следующей неделе состоится поездка в Индию, ряд стран собираются подтвердить определенные элементы реализации [плана по запрету импорта российских алмазов]. Я думаю, что это будет действительно важно для принятия решений», — сказал Reuters один из источников.

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По информации агентства, представители США и их союзников из G7, а также Бельгии, где находится крупнейший в мире центр торговли алмазами, посетят Мумбаи и Сурат (город, где ограняется около 80 процентов всех алмазов в мире).

Страны G7 надеются, что система глобального отслеживания оборота алмазов поможет изменить глобальную цепочку поставок этих камней, уменьшив роль России, но реализация этой задумки будет во многом зависеть от Индии, отмечает Reuters.

15 сентября в Бельгии заявили, что G7 объявит об ограничениях на импорт российских алмазов в ближайшие недели. Именно Брюссель добился начала создания системы отслеживания — только на таких условиях страна согласилась одобрить санкции против российских алмазов. Ранее Бельгия утверждала, что если ограничения не будут поддержаны сразу несколькими крупными странами, то вся торговля просто переместится из Европы (а именно Антверпена) в другое место — например, в Дубай.

Российская компания АЛРОСА, которая является одним из крупнейших производителей алмазов в мире, уже находится под санкциями США и Великобритании.

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    Софья Ермакова
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