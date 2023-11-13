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19:35, 13 ноября 2023Мир

Боррель раскрыл содержание 12-го пакета санкций ЕС против России

Боррель: в 12-м пакете санкций будут новые имена и ограничения экспорта алмазов
СюжетСанкции против России:

Фото: Sina Schuldt / Globallookpress.com

В 12-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России будут новые имена и экспортные ограничения, в том числе алмазов. Содержание нового пакета антироссийских санкций раскрыл глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть, а также меры против обхода санкций», — сказал он.

Ранее Европарламент раскритиковал Еврокомиссию и Совет ЕС за непрозрачность при определении лиц, подлежащих внесению в антироссийские санкционные списки, и призвал к профессионализму при введении персональных санкций. Депутаты также считают необходимым согласовать единый период продления санкций на срок не менее года.

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      Семен Александров
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