Европарламент призвал к профессионализму при введении персональных санкций

Европарламент призвал ЕС действовать более прозрачно при введении санкций

Европарламент раскритиковал Еврокомиссию и Совет ЕС за непрозрачность при определении лиц, подлежащих внесению в антироссийские санкционные списки, и призвал к профессионализму при введении персональных санкций. Об этом говорится в проекте резолюции по эффективности санкций ЕС против России, сообщает РИА Новости.

«Европарламент призывает Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты», — говорится в документе.

Кроме того Европарламент призвал добиться унификации санкций против России. Европейские депутаты считают необходимым согласовать единый период продления санкций на срок не менее года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о многомиллиардных потерях ЕС из-за антироссийских санкций. По словам дипломата, за последние полтора года европейский бизнес, по самым скромным оценкам, лишился до 250 миллиардов евро.

31 октября стало известно содержание 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Как указали собеседники агентства Bloomberg, ограничения коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.