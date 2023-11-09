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14:31, 9 ноября 2023Мир

Европарламент призвал к профессионализму при введении персональных санкций

Европарламент призвал ЕС действовать более прозрачно при введении санкций

Фото: David Iliff / Wikimedia Commons

Европарламент раскритиковал Еврокомиссию и Совет ЕС за непрозрачность при определении лиц, подлежащих внесению в антироссийские санкционные списки, и призвал к профессионализму при введении персональных санкций. Об этом говорится в проекте резолюции по эффективности санкций ЕС против России, сообщает РИА Новости.

«Европарламент призывает Совет ЕС и Еврокомиссию действовать более прозрачно и профессионально в определении лиц, которые должны находиться под персональными санкциями или с которых такие санкции должны быть сняты», — говорится в документе.

Кроме того Европарламент призвал добиться унификации санкций против России. Европейские депутаты считают необходимым согласовать единый период продления санкций на срок не менее года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о многомиллиардных потерях ЕС из-за антироссийских санкций. По словам дипломата, за последние полтора года европейский бизнес, по самым скромным оценкам, лишился до 250 миллиардов евро.

31 октября стало известно содержание 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Как указали собеседники агентства Bloomberg, ограничения коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

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      Семен Александров
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