Лавров рассказал о многомиллиардных потерях ЕС из-за антироссийских санкций

Глава МИД РФ Лавров: ЕС потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о многомиллиардных потерях Европейского союза из-за антироссийских санкций. Его цитирует ТАСС.

По словам министра иностранных дел, за последние полтора года европейский бизнес, по самым скромным оценкам, лишился до 250 миллиардов евро. «Это большая цифра», — отметил Лавров.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков заявил, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. По мнению эксперта, оценка в 1,5 триллиона долларов может быть занижена. Он также указал на то, что положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.