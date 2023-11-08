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11:24, 8 ноября 2023Мир

Лавров рассказал о многомиллиардных потерях ЕС из-за антироссийских санкций

Глава МИД РФ Лавров: ЕС потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о многомиллиардных потерях Европейского союза из-за антироссийских санкций. Его цитирует ТАСС.

По словам министра иностранных дел, за последние полтора года европейский бизнес, по самым скромным оценкам, лишился до 250 миллиардов евро. «Это большая цифра», — отметил Лавров.

Ранее доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков заявил, что в настоящее время потери ЕС от антироссийских санкций просто запредельны. По мнению эксперта, оценка в 1,5 триллиона долларов может быть занижена. Он также указал на то, что положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться.

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