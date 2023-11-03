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17:57, 3 ноября 2023Экономика

Экономист оценил потери ЕС из-за санкций против России

Экономист Чирков назвал потери ЕС из-за антироссийских санкций запредельными

Фото: Johanna Geron / Reuters

В настоящее время потери Европейского союза (ЕС) от антироссийских санкций просто запредельны. К такому выводу в разговоре с газетой «Известия» пришел доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ИЭФ ГУУ Максим Чирков.

«Я абсолютно согласен, что потери Евросоюза от антироссийских санкций запредельны. И оценка в 1,5 триллиона долларов даже скорее занижена», — сказал он. Чирков добавил, что сейчас положение европейской экономики продолжает динамично ухудшаться. В особенности это видно по состоянию Германии — страны, которая всегда была локомотивом европейской экономики, рассказал экономист.

Чирков объяснил, что ограничительная политика негативно сказывается как на американских, так и на европейских отраслях. В частности, санкции влияют на энергетике, нефтегазовой и химической промышленности, производстве металлов. «В Европейском союзе сейчас, наверное, большая часть отраслей в той или иной мере пострадала от введения антироссийских санкций», — констатировал эксперт.

Ранее в МИД оценили последствия антироссийских санкций для ЕС. В дипломатическом ведомстве заявили, что общие потери ЕС составляют примерно 1,5 триллиона долларов. В то же время, если бы не были введены санкции против Москвы, торговый оборот России с ЕС мог составить порядка 700 миллиардов долларов в 2022-м.

В конце октября также стало известно содержание 12-го пакета антироссийских санкций ЕС. Bloomberg сообщал, что ограничения будут касаться более 100 человек и 40 юридических лиц из России. Помимо этого, санкции вводятся на экспорт сварочной техники, товаров химической промышленности и остальных технологий, которые возможно использовать в военных целях.

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      Варвара Кошечкина
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