МИД оценил последствия антироссийских санкций для ЕС

В МИД России сообщили, что потери ЕС от санкций составили 1,5 трлн долларов

Потери Европейского союза (ЕС) от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией — составляют примерно полутора триллионов долларов», — отметил Грушко.

Дипломат также отметил, что в случае отсутствия санкций, торговый оборот России с ЕС мог составить порядка 700 миллиардов долларов в 2022 году.

Ранее стало известно, что ограничительные меры в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России. Как указали собеседники агентства Bloomberg, санкции коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.