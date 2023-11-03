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09:25, 3 ноября 2023Мир

МИД оценил последствия антироссийских санкций для ЕС

В МИД России сообщили, что потери ЕС от санкций составили 1,5 трлн долларов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Потери Европейского союза (ЕС) от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией — составляют примерно полутора триллионов долларов», — отметил Грушко.

Дипломат также отметил, что в случае отсутствия санкций, торговый оборот России с ЕС мог составить порядка 700 миллиардов долларов в 2022 году.

Ранее стало известно, что ограничительные меры в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) коснутся более 100 человек и 40 юрлиц из России. Как указали собеседники агентства Bloomberg, санкции коснутся экспорта сварочного оборудования, продукции химической промышленности и других технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

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      Максим Габриелян
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