Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:06, 8 ноября 2023Экономика

Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

Главы МИД стран G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Страны «Большой семерки» (G7) не смогли договориться о санкциях против российских алмазов. Об итогах встречи говорится в совместном заявлении глав МИД, участвовавших в переговорах в Токио.

Представители G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) договорились продолжить обсуждение новых ограничений.

«Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России», — отметили участники встречи.

Материалы по теме:
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов. Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
Китай ограничил поставки двух важнейших для Запада металлов.Почему внезапное решение Пекина озадачило военных США?
8 сентября 2023
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023

Также дипломаты договорились теснее координировать политику санкций, чтобы ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям и предотвратить обход ограничительных мер. Странам, которые помогают обходить санкции, пригрозили «серьезными издержками» за материальную поддержку российской стороне.

Ограничения в отношении российских алмазов обсуждаются уже не первый месяц. По словам официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Дэниела Шеридана Ферри, партнерам не удается достичь согласия насчет санкций. О том, что основным пунктом 12-го пакета санкций Евросоюза станет запрет на поставки в Европу российских алмазов ранее сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кроо заявил, что импорт драгоценных камней из России невозможно запретить, поскольку не вступил в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7. Бельгийский Антверпен является крупнейшим в мире центром торговли алмазами.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В США решили отдать Украине замороженные активы России. Центробанк и богатые россияне могут потерять миллиарды долларов

      В России в годовщину революции открыли памятник главному врагу советской власти

      Раскрыты подробности задержания мужчины с мачете в Люберцах

      Российский полковник рассказал об уникальности «летающих» танков в зоне СВО

      На Украине в очередной раз продлили военное положение

      В ХАМАС назвали причину непопадания россиян в списки на эвакуацию из Газы

      Слова главы Роспотребнадзора о ненадобности вакцинации от COVID-19 объяснили

      Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

      Правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине

      Президента Молдавии обвинили в диктатуре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости