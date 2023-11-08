Страны G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

Главы МИД стран G7 не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

Страны «Большой семерки» (G7) не смогли договориться о санкциях против российских алмазов. Об итогах встречи говорится в совместном заявлении глав МИД, участвовавших в переговорах в Токио.

Представители G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США) договорились продолжить обсуждение новых ограничений.

«Чтобы сократить доходы России от экспорта, мы активизируем консультации по энергетике, металлам и непромышленным алмазам, включая те, которые добываются, обрабатываются или производятся в России», — отметили участники встречи.

Также дипломаты договорились теснее координировать политику санкций, чтобы ограничить доступ России к критически важным товарам и технологиям и предотвратить обход ограничительных мер. Странам, которые помогают обходить санкции, пригрозили «серьезными издержками» за материальную поддержку российской стороне.

Ограничения в отношении российских алмазов обсуждаются уже не первый месяц. По словам официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Дэниела Шеридана Ферри, партнерам не удается достичь согласия насчет санкций. О том, что основным пунктом 12-го пакета санкций Евросоюза станет запрет на поставки в Европу российских алмазов ранее сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кроо заявил, что импорт драгоценных камней из России невозможно запретить, поскольку не вступил в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7. Бельгийский Антверпен является крупнейшим в мире центром торговли алмазами.