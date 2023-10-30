На Западе не смогли договориться о санкциях против российских алмазов

ЕК заявила об отсутствии результата обсуждения санкций против алмазов из России

На Западе пока не смогли договориться о санкциях против российских алмазов. По словам официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Дэниела Шеридана Ферри, при обсуждении вопроса результата достичь не удалось, сообщает «Интерфакс».

«Все, что я могу сказать, дискуссии с нашими партнерами по G7 продолжаются. Будем следить, чтобы знать, чем они завершатся», — сказал Ферри.

О том, что основным пунктом 12-го пакета санкций Евросоюза станет запрет на импорт в Европу российских алмазов на прошлой неделе заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, проинформировавшая о поисках способа «лишить Россию оставшихся доходов от экспорта алмазов в Европу», цитировало политика РБК.

В правительстве Бельгии в середине сентября обещали в течение двух-трех недель объявить о косвенном запрете на поставки российских алмазов. Страна не входит в G7, но бельгийский Антверпен является крупнейшим в мире центром торговли алмазами. В октябре премьер Александр Де Кроо заявил, что Бельгия пока не может запретить импорт драгоценных камней из России, поскольку не вступил в силу механизм отслеживания их происхождения, разработанный G7.

