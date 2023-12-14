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20:26, 14 декабря 2023Мир

Президент Сербии заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию

Президент Сербии Вучич: Россию невозможно победить, это понятно уже всем
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Marko Djurica / Reuters

Россию невозможно победить, и это уже понятно всем, поэтому необходимо найти решение конфликта на Украине. О всеобщем понимании неспособности одолеть РФ заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает РИА Новости.

«Если взглянуть на ситуацию на Украине, то ясно, что Россию нельзя победить в войне. Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болении за одну или другую сторону», — сказал сербский лидер.

По словам политика, сейчас это невозможно, поскольку «страсти подняты» до такой степени, что мельчайшая уступка будет расценена как предательство и сдача национальных интересов.

Он подчеркнул, что именно по этой причине этот конфликт на Украине будет иметь долгосрочный характер, поскольку никто не может выйти с предложением.

Ранее Вучич заверил, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от политики санкций против России позволили республике укрепить репутацию независимой страны.

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      Семен Александров
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