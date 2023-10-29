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14:14, 29 октября 2023Мир

Вучич заявил об усилении Сербии после отказа от санкций против России

Президент Сербии Вучич: страна стала сильнее после отказа от санкций против РФ

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна стала сильнее после отказа от санкций против России. О самостоятельной позиции и усилении республики он рассказал в эфире телеканала TV Prva.

Вучич заверил, что самостоятельная позиция Сербии и отказ от политики санкций против России позволили республике укрепить репутацию независимой страны.

«Мы единственная страна в Европе, которая около двух лет не вводит санкции против РФ. Таким образом Сербия усилила репутацию свободной страны, проводящей собственную политику», — высказался Вучич в эфире телеканала. Он добавил, что открыто сообщит гражданам, когда страна будет больше не в состоянии воздерживаться от санкций.

Отдельно лидер Сербии подчеркнул, что республика переживает непростые времена из-за давления по санкционному вопросу.

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      Алиса Дмитриева
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