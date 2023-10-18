Президент Сербии оценил желание Болгарии заработать на транзите российского газа

Вучич: на европейском рынке энергоносителей происходят странные вещи

На европейском рынке энергоносителей происходят «странные вещи». Так введение Болгарией акциза на транзит российского газа оценил президент Сербии Александр Вучич, его цитирует агентство Танюг.

13 октября Болгария установила акциз в 20 левов (десять евро) на каждый мегаватт-час транзита российского газа (порядка 20 процентов базовой цены газа). Болгарский премьер Николай Денков заявил, что Венгрия и Сербия получили исключение из санкций на импорт газа из России, а введенная мера усилит конкуренцию на газовом рынке.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали заявили, что желание властей Болгарии заработать на транзите российского газа угрожает энергоснабжению двух стран и «противоречит европейской солидарности».

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила. За день после начала конфликта Израиля и Палестины мы договорились, что не дадим дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это должны будем платить», — напомнил о совместной декларации Вучич.

Маршрут через Болгарию — один из немногих оставшихся путей транзита российского газа в регион. Топливо поступает по «Турецкому потоку», и из-за удорожания транзита ряд государств Восточной и Южной Европы может столкнуться с сокращением поставок. После решения Болгарии не платить за топливо в рублях «Газпром» отказался от прямого экспорта в балканскую страну.