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19:31, 13 октября 2023Экономика

Болгария усложнила транзит российского газа в Европу

Власти Болгарии ввели налог на транзит российского трубопроводного газа в Европу

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Власти Болгарии ввели налог на транзит российского трубопроводного газа, поставляемого по ее территории в страны Евросоюза (ЕС). Соответствующий законопроект опубликовали на сайте местного правительства.

Документ подразумевает введение платы в размере 20 болгарских левов (примерно 10,76 доллара с учетом актуального курса валют) за каждый мегаватт-час (около 100 кубометров) газа российского происхождения, поступающего на территорию Болгарии по трубопроводной сети. Положения законопроекта вступают в силу с 13 октября 2023 года. Эксперты считают, что нововведение болгарских властей усложнит транзит российского трубопроводного газа в страны ЕС и может усилить напряженность на европейском энергетическом рынке.

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В настоящее время болгарский маршрут остается одним из немногих сохранившихся путей для доставки газа из России в Европу. В балканскую страну топливо поступает по «Турецкому потоку». После удорожания транзита через Болгарию под угрозой сокращения поставок может оказаться ряд государств Восточной и Южной Европы, включая Венгрию и Сербию. До 2022 года российский энергохолдинг «Газпром» был одним из ключевых поставщиков трубопроводного газа в Болгарию. Однако после решения местных властей не платить за топливо в рублях монополист отказался от прямого экспорта в балканскую страну. Болгария, в свою очередь, переключилась на альтернативных поставщиков, включая Турцию.

В конце сентября Bloomberg сообщал о намерении болгарских властей запретить поставки российской нефти на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нефтохим Бургас», принадлежащий «Лукойлу». Полностью прекратить импорт планируется к октябрю 2024-го. Постепенное сокращение поставок сырья начнется в 2023-м и продолжится в следующем году. Решение болгарских властей обусловлено тем, что санкции ЕС подразумевают запрет на морской импорт российской нефти для всех государств блока до конца 2024 года.

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    Анатолий Акулов
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