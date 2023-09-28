Болгария запретит поставки российской нефти для «дочки» «Лукойла»

Bloomberg: Болгария через год запретит импорт нефти РФ на местный НПЗ «Лукойла»

Власти Болгарии через год запретят поставки российской нефти на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Нефтохим Бургас», который принадлежит «Лукойлу». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра финансов европейской страны Ассена Василева.

Постепенное сокращение поставок российской нефти для «дочки» «Лукойла» начнется в этом году. Болгарские законодатели одобрили предложение ограничить использование данного сырья на НПЗ до 80 процентов. Полный же отказ планируется реализовать к октябрю 2024 года. На этом фоне «Нефтохим Бургас» придется искать других поставщиков. Среди возможных вариантов эксперты назвали Казахстан, а также страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Однако поиски новых поставщиков могут обернуться трудностями для российского НПЗ, отметил Василев. Чтобы перейти на нечерноморскую нефть, заводу потребуется существенно увеличить фактическую емкость хранилища. Это необходимо для обеспечения бесперебойной работы НПЗ в течение 20-30 дней без заходов танкеров. «Вопрос о поставке российской нефти на НПЗ — это в основном вопрос логистики», — заключил министр финансов Болгарии.

Предприятие «Нефтохим Бургас» перешло в собственность «Лукойла» в 1999 году. С тех пор НПЗ обеспечивает поставки сырья на внутренний рынок Болгарии. Однако введение санкций в отношении российской нефти со стороны властей Евросоюза ослабило позиции «Лукойла» в стране. В середине сентября компания лишилась портового терминала, который обслуживал НПЗ, объект перешел под управление властей Болгарии. Постепенное же сокращение поставок российской нефти для «Нефтохим Бургаса» связано с тем, что санкции ЕС подразумевают запрет на ее импорт морским путем для всех государств блока до конца 2024 года.

Ранее Bloomberg сообщал, что к 19 мая морской экспорт российской нефти в европейские страны сократился до 63 тысяч баррелей в сутки, а единственным ее покупателем на тот момент была Болгария. В то же время суммарные объемы поставок сырья, доставляемого водными путями из России, напротив, выросли до рекордных 3,81 миллиона баррелей в сутки. Эксперты тогда объяснили подобную динамику перераспределением потоков нефти, поставлявшейся в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба», которое произошло в начале года.