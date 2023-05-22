Морской экспорт нефти из России вырос на фоне объявленного снижения добычи

Bloomberg: морской экспорт российской нефти вырос несмотря на обещания снизить добычу

Морской экспорт нефти из России вырос до рекордных 3,81 миллиона баррелей в сутки. По сравнению с концом 2022 года отгрузки из российских портов увеличились на 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg.

К 19 мая 2023 года средний объем морских поставок нефти из России увеличился на 15 процентов по сравнению с апрелем. Большую часть сырья получили Индия и Китай, меньшие потоки предназначались Турции, прочие грузы направлялись в неуказанные пункты назначения. При этом морской экспорт российской нефти в европейские страны сократился до 63 тысяч баррелей в сутки — единственным ее покупателем стала Болгария.

Рост поставок происходит на фоне обещания России снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Опрошенные Bloomberg эксперты объяснили это перераспределением потоков сырой нефти, поставлявшейся в Германию и Польшу по трубопроводу «Дружба», которое произошло в начале года. Также причиной увеличения поставок назвали приостановку работы российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) на сезонное техническое обслуживание и использование запасенной в хранилищах нефти.

В начале февраля 2023-го вице-премьер Александр Новак заявил, что в марте Россия сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это должно помочь «восстановить рыночные отношения».

«Мы полностью реализовываем весь объем производимой нефти, однако, как и было заявлено раньше, мы не будем продавать нефть тем, кто прямо или косвенно придерживается принципов ценового потолка», — добавил он.

Позднее сразу несколько организаций усомнились в объемах сокращения добычи российскими компаниями. Так, согласно майскому отчету ОПЕК, с февраля по март добыча нефти в стране уменьшилась только на 300 тысяч баррелей. К этой точке зрения пришли и аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) — они заявили, что Россия «не выполнила объявленное сокращение поставок в полном объеме».

В начале мая Новак прокомментировал «спекуляции западной прессы» относительно объемов сокращения производства. По его словам, данные мониторинга морских отгрузок не релевантны, так как зарубежные эксперты не учитывают факт «существенного сокращения трубопроводных поставок в Евросоюз более чем на две трети». Этот объем морской экспорт смог компенсировать лишь частично, подчеркнул вице-премьер.